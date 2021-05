Il pallone racconta – Trionfo Inter, niente Champions per il Napoli (Di lunedì 24 maggio 2021) Per la rubrica “Il pallone racconta” l’editorialista Italpress, Franco Zuccalà, commenta i verdetti emessi dall’ultimo turno di campionato: in Champions vanno Juve e Milan, Napoli in Europa League, Roma in Conference League. fz/glb/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 maggio 2021) Per la rubrica “Il” l’editorialista Italpress, Franco Zuccalà, commenta i verdetti emessi dall’ultimo turno di campionato: invanno Juve e Milan,in Europa League, Roma in Conference League. fz/glb/r su Il Corriere della Città.

