Il Napoli di Gattuso non ha (quasi) mai avuto il valore aggiunto dell’allenatore (Di lunedì 24 maggio 2021) Il replay di Napoli-Cagliari Nell’analisi tattica di Napoli-Cagliari, pubblicata sul Napolista lo scorso 3 maggio, scrivevamo: «Sta succedendo la stessa cosa avvenuta a ottobre/novembre, quando il Napoli cominciò a ristagnare intorno al gioco di Osimhen». In un passo successivo, aggiungevamo: «Come avvenuto più volte come nell’arco di questa stagione, alla squadra di Gattuso è mancato un sistema che gli permettesse di andare oltre la componente episodica delle partite». Da allora non è cambiato niente, anche perché è passato poco tempo. Sì, il Napoli ha vinto tutte le gare disputate da allora – contro Spezia, Udinese e Fiorentina – e in alcune di queste ha dimostrato di saper/poter condurre in porto un risultato con relativa tranquillità. Ma l’ha fatto solo perché i suoi migliori ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 maggio 2021) Il replay di-Cagliari Nell’analisi tattica di-Cagliari, pubblicata sulsta lo scorso 3 maggio, scrivevamo: «Sta succedendo la stessa cosa avvenuta a ottobre/novembre, quando ilcominciò a ristagnare intorno al gioco di Osimhen». In un passo successivo, aggiungevamo: «Come avvenuto più volte come nell’arco di questa stagione, alla squadra diè mancato un sistema che gli permettesse di andare oltre la componente episodica delle partite». Da allora non è cambiato niente, anche perché è passato poco tempo. Sì, ilha vinto tutte le gare disputate da allora – contro Spezia, Udinese e Fiorentina – e in alcune di queste ha dimostrato di saper/poter condurre in porto un risultato con relativa tranquillità. Ma l’ha fatto solo perché i suoi migliori ...

sechesi : Sul sito del Napoli ci sono gli auguri a De Laurentiis ma non una nota del club su Gattuso. In scia con 3 mesi di s… - RMCsport : ???? Gennaro Gattuso quitte le Napoli. - marcoconterio : Il #Napoli è ancora in silenzio stampa e pare che anche stasera Gattuso non parlerà. Portato avanti per 'scaramanzi… - ManuNap : @RobertoRenga Temo che non abbia, giustamente, seguito la stagione del Napoli. La squadra più insulsa, senza capo n… - juventina____ : I tifosi del Napoli ringraziano con enorme emozione, l’addio di Rino Gattuso. -