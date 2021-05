Il mistero della scomparsa di Demme I disastri di Gattuso lasceranno strascichi importanti

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 maggio 2021) Cesare –e Hysai sono riusciti a farci perdere la Champions. Incredibile.ha sbagliato la formazione iniziale schierando Bakayoko e ha perseverato nell’errore lasciandolo in campo (e mi devi dare atto che dopo 10 minuti ti ho messaggiato dicendo: ma chi lo avvisa che per ritmo e aggressività del Verona non è partita per Bakayoko?). Ci voleva uno più rapido e con più gamba cometenuto misteriosamente fuori in questo finale di campionato, quando invece era stato uno dei principali arteficirisurrezione del Napoli nel girone di ritorno. Guido – Caro Cesare,ha ricevuto una lezione di calcio da Juric che ha semplicemente usato il cervello. Per esempio facendo marcare ad uomo in modo asfissiante Osimhen. Sulla destra, poi, il povero Di Lorenzo era preso tra 2-3 ...