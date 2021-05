Il Milan vince la Coppa dei Campioni contro lo Steaua Bucarest – 24 maggio 1989 – VIDEO (Di lunedì 24 maggio 2021) Apoteosi Milan: gli olandesi strapazzano la Steaua Bucarest nella finale di Coppa dei Campioni del 24 maggio 1989 La partita perfetta. O poco ci manca. Perché il Milan di Arrigo Sacchi, dopo aver fatto la voce grossa in Italia negli estenuanti duelli con il Napoli di Diego Armando Maradona, anche in Europa dimostra di avere una marcia in più. E’ un Milan che sta raccogliendo quanto seminato dalla presidenza Berlusconi, capace di rilanciare il club ai vertici del calcio mondiale. I grandi investimenti della famiglia fanno sì che la squadra guidata magistralmente da Sacchi, esprima un gioco straordinariamente bello. E con la bellezza del gioco arrivano anche i trofei, persino i più prestigiosi, che nella bacheca del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Apoteosi: gli olandesi strapazzano lanella finale dideidel 24La partita perfetta. O poco ci manca. Perché ildi Arrigo Sacchi, dopo aver fatto la voce grossa in Italia negli estenuanti duelli con il Napoli di Diego Armando Maradona, anche in Europa dimostra di avere una marcia in più. E’ unche sta raccogliendo quanto seminato dalla presidenza Berlusconi, capace di rilanciare il club ai vertici del calcio mondiale. I grandi investimenti della famiglia fanno sì che la squadra guidata magistralmente da Sacchi, esprima un gioco straordinariamente bello. E con la bellezza del gioco arrivano anche i trofei, persino i più prestigiosi, che nella bacheca del ...

