Il calo demografico non fermerà la lunga marcia della Cina

" 'La Cina diventerà vecchia prima di diventare ricca', è una di quelle frasi che si sentono sempre nelle conferenze. L'implicazione è che presto il cammino della Cina verso il dominio globale incontrerà una barriera gigantesca: la demografia". Così inizia l'articolo di Gideon Rachman sul Financial Times. Il basso tasso di natalità cinese significa che la sua popolazione calerà e invecchierà nei prossimi decenni – e questo processo è già iniziato. Storicamente gli imperi in ascesa hanno sempre fatto affidamento su una popolazione giovane e in crescita. Tuttavia, secondo Rachman questo fattore non è più così importante nel Ventunesimo secolo. I conflitti del futuro verranno decisi dagli scontri tecnologici piuttosto che dalle guerra tra soldati. La vera difficoltà potrebbe essere la struttura, piuttosto che le dimensioni, ...

