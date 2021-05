Il bambino che lotta per la vita, la sua famiglia cancellata da quel maledetto cavo (Di lunedì 24 maggio 2021) Il grave incidente alla funivia Mottarone a Stresa ha avuto un solo sopravvisuto, un bimbo di 5 anni che attualmente è ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il piccolo è stato ... Leggi su globalist (Di lunedì 24 maggio 2021) Il grave incidente alla funivia Mottarone a Stresa ha avuto un solo sopravvisuto, un bimbo di 5 anni che attualmente è ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il piccolo è stato ...

