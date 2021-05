Il 70% dei romani boccia l’amministrazione Raggi (Di lunedì 24 maggio 2021) In autunno si voterà per il rinnovo dell’amministrazione capitolina. Ancora non sono stati definiti tutti i nomi che scenderanno in campo per il futuro del Campidoglio: il Movimento 5 Stelle – dopo alcuni tentennamenti – ha deciso di puntare tutto (di nuovo) su Virginia Raggi; il Centrosinistra passerà dalle primarie interne; il centrodestra ancora deve ufficializzare i nomi. Poi c’è l’incognita Carlo Calenda. Questi i principali nomi (non sono tutti perché la platea sarà più ampia) della corsa alla poltrona a sindaco della capitale e i sondaggi Roma effettuati da Tecnè per AdnKronos mostrano una netta bocciatura da parte dei cittadini nei confronti dell’amministrazione uscente. Sondaggi Roma, il 70% degli intervistati boccia l’amministrazione Raggi Secondo la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) In autunno si voterà per il rinnovo delcapitolina. Ancora non sono stati definiti tutti i nomi che scenderanno in campo per il futuro del Campidoglio: il Movimento 5 Stelle – dopo alcuni tentennamenti – ha deciso di puntare tutto (di nuovo) su Virginia; il Centrosinistra passerà dalle primarie interne; il centrodestra ancora deve ufficializzare i nomi. Poi c’è l’incognita Carlo Calenda. Questi i principali nomi (non sono tutti perché la platea sarà più ampia) della corsa alla poltrona a sindaco della capitale e i sondaggi Roma effettuati da Tecnè per AdnKronos mostrano una nettatura da parte dei cittadini nei confronti deluscente. Sondaggi Roma, il 70% degli intervistatiSecondo la ...

