Il 4-1-5 finale è solo l’ultima amara immagine della improvvisazione vissuta con Gattuso (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Napoli poteva sancire la fine di un’epoca ed invece ha riabilitato i soliti giochini del palazzo. È riuscito a non andare in Champion’s League perdendo quattro punti in casa, con Cagliari e Verona. Insomma, nella serata in cui avrebbe dato un senso alla sua stagione, avrebbe buttato fuori i bianconeri dall’Europa che conta e forse lasciati cadere in una crisi più grande del previsto, si è ritrovata smarrita nella paura del suo allenatore, nelle sue incaute scelte, nella sua immaturità e si è messa nei guai da sola. Si è difeso l’uomo a tutti i costi, quello delle urla, del veleno, capace di lanciare bordate contro la società in diretta televisiva e dunque meritevole di un posto nel cuore della gente. Ieri Gattuso ci ha affossati Undici giocatori imbambolati, contratti, intimoriti. Undici giocatori mortificati dal peso della ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Napoli poteva sancire la fine di un’epoca ed invece ha riabilitato i soliti giochini del palazzo. È riuscito a non andare in Champion’s League perdendo quattro punti in casa, con Cagliari e Verona. Insomma, nella serata in cui avrebbe dato un senso alla sua stagione, avrebbe buttato fuori i bianconeri dall’Europa che conta e forse lasciati cadere in una crisi più grande del previsto, si è ritrovata smarrita nella paura del suo allenatore, nelle sue incaute scelte, nella sua immaturità e si è messa nei guai da sola. Si è difeso l’uomo a tutti i costi, quello delle urla, del veleno, capace di lanciare bordate contro la società in diretta televisiva e dunque meritevole di un posto nel cuoregente. Ierici ha affossati Undici giocatori imbambolati, contratti, intimoriti. Undici giocatori mortificati dal peso...

