I Soliti Ignoti, Jonathan gela Amadeus: "Tua moglie mi ha detto cose che non possiamo dire su Rai1". Il conduttore reagisce così (Di lunedì 24 maggio 2021) L'ospite detective della puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri 23 maggio è stato Jonathan Kashanian, vincitore del Grande Fratello 5 e ormai affermato personaggio televisivo e conduttore radiofonico. Giunto alla fine con una cifra esorbitante, è tornato a casa a mani vuote ma la sua partita non sarà certo dimenticata. Tra battute divertenti e gaffe, ad un certo punto si è rivolto ad Amadeus e ha detto: "Le donne ormai sono boss e tu lo sai bene perché Giovanna (Civitillo, la moglie di Amadeus, ndr) è il tuo boss. La saluto perché glielo ho promesso, mi ha raccontato anche altre cose… che non possiamo dire nel preserale di Rai1". Il conduttore un po' in ...

