I respingimenti militari a Ceuta hanno mostrato il lato più disumano della (Di lunedì 24 maggio 2021) Spagna, non solo a livello di politiche migratorie ma anche di dibattito social. Da una parte l'esercito, dall'altra i ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 maggio 2021) Spagna, non solo a livello di politiche migratorie ma anche di dibattito social. Da una parte l'esercito, dall'altra i ...

Tratta del Mediterraneo, un problema ormai solo italiano La Spagna rimpatria i clandestini in Marocco e Algeria e respinge con la forza dei reparti militari coloro che sono entrati illegalmente a Ceuta. Mentre la Grecia attua da tempo respingimenti in mare ...

L'onda migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco MADRID - Fanno discutere i respingimenti 'express' messi in atto dalla Spagna dopo l'arrivo a Ceuta di almeno 8.000 migranti - tra cui adolescenti, donne e bambini - in meno di due giorni: secondo gli ...

La Spagna rimpatria i clandestini in Marocco e Algeria e respinge con la forza dei reparti militari coloro che sono entrati illegalmente a Ceuta. Mentre la Grecia attua da tempo respingimenti in mare ...

MADRID - Fanno discutere i respingimenti 'express' messi in atto dalla Spagna dopo l'arrivo a Ceuta di almeno 8.000 migranti - tra cui adolescenti, donne e bambini - in meno di due giorni: secondo gli ...