Hockey su prato: partecipanti e calendario per Tokyo 2020 (Di lunedì 24 maggio 2021) Le Olimpiadi estive si disputeranno dal 23 luglio all'8 agosto a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia di coronavirus. Alla XXXII edizione dei Giochi saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi. Di seguito è riportato il programma completo dei tornei di Hockey su prato, con le squadre partecipanti, la formula della competizione e il calendario delle partite. Tokyo 2020, Hockey su prato: chi sono i partecipanti? I tornei di Hockey su prato si terranno dal 24 luglio al 6 agosto all'Oi Hockey Stadium di Tokyo. Parteciperanno dodici squadre sia nel ...

