Guido Rasi: 'Vaccino in vacanza, si può fare. Le Regioni si mettano d'accordo' (Di lunedì 24 maggio 2021) Seconda dose di Vaccino anti - Covid in vacanza, nei luoghi di villeggiatura: si può fare? 'In teoria assolutamente sì', è convinto Guido Rasi , ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 maggio 2021) Seconda dose dianti - Covid in, nei luoghi di villeggiatura: si può? 'In teoria assolutamente sì', è convinto, ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco ...

Advertising

paoloigna1 : RT @agorarai: 'Se ci dimostreremo capaci di vigilare su ogni attività potremo riaprire tutto. Vaccinare i più giovani è fondamentale, è il… - Profilo3Marco : RT @agorarai: 'Se ci dimostreremo capaci di vigilare su ogni attività potremo riaprire tutto. Vaccinare i più giovani è fondamentale, è il… - tempoweb : #Vaccino ai giovani, cortocircuito tra #Figliuolo e il consulente Rasi: fondamentale allargare le somministrazioni… - agorarai : 'Se ci dimostreremo capaci di vigilare su ogni attività potremo riaprire tutto. Vaccinare i più giovani è fondament… - Profilo3Marco : RT @altrogiornorai1: “Il Mondo non è ancora omogeneamente in sicurezza. Meglio andare dove si è più sicuri” Guido Rasi ex Direttore Esecuti… -