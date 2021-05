Golf | PGA Championship | i risultati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 24 maggio 2021) Sul PGA Tour è andato in scena il PGAdove non sono mancate le sorprese. Infatti ha avuto la meglio il 50enne Phil Mickelson, diventando il giocatore più anziano a vincere un torneo major. PGASul percorso del Ocean Course a Kiawah Island è andato in scena il secondo major stagionale dove ha avuto la meglio il campione mancino Phil Mickelson (-6). In seconda posizione si sono classificati lo statunitense Brooks Koepka e il sudafricano Louis Oosthuizen (-4). Tra i nomi più noti in gara nel torneo hanno fatto una buona gara l’inglese Justin Rose, lo spagnolo Jon Rahm e lo statunitense Ricky Fowler (-1) chiudendo tutti in ottava posizione a pari merito. Non hanno brillato invece Jordan Spieth (+2) che ha chiuso in 30a posizione, Bryson DeChambeau (+3) in 38a e Rory McIlroy (+5) in 49a piazza. I nomi più noti ad aver mancato ...