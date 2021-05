Giro d’Italia 2021, cambia la Cima Coppi! Salta il Pordoi, ecco cosa succede (Di lunedì 24 maggio 2021) Il maltempo ha costretto gli organizzatori del Giro d’Italia 2021 a ridisegnare la 16ma tappa, la frazione regina di questa Corsa Rosa. Pioggia e freddo hanno reso impossibili le scalate al Passo Fedaia e al Passo Pordoi, dunque il tappone che avrebbe potuto ridisegnare la classifica generale è stato stravolto: si parte regolarmente da Sacile, si affronta la salita La Crosetta, ma poi la parte centrale perde i due passi dolomitici. Si andrà a imboccare il sempre ostico e insidioso Passo Giau, poi dalla Cima mancheranno 17,5 km tutti in discesa verso Cortina d’Ampezzo. Questa decisione cambia anche la Cima Coppi di questo Giro d’Italia. Al Campionissimo è intitolato la vetta più alta del percorso e, per questa edizione, doveva essere il ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 maggio 2021) Il maltempo ha costretto gli organizzatori dela ridisegnare la 16ma tappa, la frazione regina di questa Corsa Rosa. Pioggia e freddo hanno reso impossibili le scalate al Passo Fedaia e al Passo, dunque il tappone che avrebbe potuto ridisegnare la classifica generale è stato stravolto: si parte regolarmente da Sacile, si affronta la salita La Crosetta, ma poi la parte centrale perde i due passi dolomitici. Si andrà a imboccare il sempre ostico e insidioso Passo Giau, poi dallamancheranno 17,5 km tutti in discesa verso Cortina d’Ampezzo. Questa decisioneanche laCoppi di questo. Al Campionissimo è intitolato la vetta più alta del percorso e, per questa edizione, doveva essere il ...

Advertising

giroditalia : Domani mattina, prima della partenza della tappa, il Giro d'Italia osserverà un minuto di silenzio in commemorazion… - giroditalia : ??? Se chiudi gli occhi e pensi al Giro d'Italia probabilmente ti vengono in mente loro, le Dolomiti. Nella tappa d… - giroditalia : ??? Giro d’Italia 2021, Stage 14: Cittadella – Monte Zoncolan. Mysterious creatures - stefenzeta : Organizzazione imbarazzante! Comunicazione inesistente. Programmazione inesistente. Alternative B inesistenti. Comp… - Novara_e_Varese : RT @giroditalia: Domani mattina, prima della partenza della tappa, il Giro d'Italia osserverà un minuto di silenzio in commemorazione delle… -