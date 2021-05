Germania - Il Bundestag autorizza la circolazione di veicoli a guida autonoma dal 2022 (Di lunedì 24 maggio 2021) La Germania compie un primo passo verso il via libera alla circolazione di veicoli a guida autonoma sulla sua rete stradale. Il Bundestag, l'equivalente della Camera dei deputati, ha approvato una legge che autorizza la circolazione di veicoli senza conducente a partire dal 2022, ma solo su viabilità dedicata. Ora tocca al Bundesrat. La nuova normativa, che riguarda veicoli automatizzati di livello 4 della classificazione Sae (il controllo del mezzo è totalmente in capo al computer, ma solo in determinate aree autorizzate) deve ora passare al vaglio del Senato federale, il Bundesrat. Il via libera definitivo alla legge dovrebbe arrivare entro la fine dell'attuale legislatura, ma per ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 24 maggio 2021) Lacompie un primo passo verso il via libera alladisulla sua rete stradale. Il, l'equivalente della Camera dei deputati, ha approvato una legge cheladisenza conducente a partire dal, ma solo su viabilità dedicata. Ora tocca al Bundesrat. La nuova normativa, che riguardaautomatizzati di livello 4 della classificazione Sae (il controllo del mezzo è totalmente in capo al computer, ma solo in determinate areete) deve ora passare al vaglio del Senato federale, il Bundesrat. Il via libera definitivo alla legge dovrebbe arrivare entro la fine dell'attuale legislatura, ma per ...

Advertising

KikoFp : La decisione del Bundestag in Germania: i pulcini maschi non verranno più triturati. In futuro, si determinerà il s… - ANSA_Motori : Le auto a guida autonoma potranno circolare nel traffico, in Germania, già dal 2022, anche se non ancora dappertutt… - AntonellaColoru : RT @mastrobradipo: #Germania, il Bundestag assegna 400 mila euro all'associazione dei 'nemici delle donne' - antonio_carota : RT @mastrobradipo: #Germania, il Bundestag assegna 400 mila euro all'associazione dei 'nemici delle donne' - mastrobradipo : #Germania, il Bundestag assegna 400 mila euro all'associazione dei 'nemici delle donne' -