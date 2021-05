Gb, Johnson sconsiglia viaggi in l'Italia, ma ipotizza di sposarsi nel Belpaese (Di lunedì 24 maggio 2021) Il premier britannico Boris Johnson sposerà la fidanzata Carrie Symonds a luglio, e probabilmente in Italia. L'indiscrezione arriva dal tabloid The Sun, secondo cui Johnson ha fornito una data a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 maggio 2021) Il premier britannico Borissposerà la fidanzata Carrie Symonds a luglio, e probabilmente in. L'indiscrezione arriva dal tabloid The Sun, secondo cuiha fornito una data a ...

Ultime Notizie dalla rete : Johnson sconsiglia Gb, Johnson sconsiglia viaggi in l'Italia, ma ipotizza di sposarsi nel Belpaese Il premier britannico Boris Johnson sposerà la fidanzata Carrie Symonds a luglio, e probabilmente in Italia. L'indiscrezione arriva dal tabloid The Sun, secondo cui Johnson ha fornito una data a familiari e amici, ed è ripresa da tutti i media della Gran Bretagna. Il primo ministro e Symonds - la prima coppia non sposata ad abitare a Downing Street - sono ...

