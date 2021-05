Advertising

Giorno_Bergamo : Gasperini elogia la sua Atalanta: 'Annata straordinaria con terzo posto e Champions"

Il Giorno

"Siamo stati in grado " ha ricordato- di fare a meno di Gomez e Ilicic , nessuno lo avrebbe pronosticato. La squadra ha risposto in maniera straordinaria, abbiamo perso qualità ma siamo ...losempre, i tifosi lo apprezzano: nell'Atalanta che vince tanto c'è anche il suo contributo silenzioso, anche senza giocare la domenica. Forse altrove giocherebbe, in serie B di ...Bergamo, 24 maggio 2021 - “L’Atalanta anche quest’anno ha raggiunto grandissimi risultati, con tante vittorie. Il terzo posto, la qualificazione in Champions League e la fin ...La Sampdoria era già un altro tipo di società' Gian Piero Gasperini ha ottenuto comunque elogi per il lavoro fatto durante un'intervista rilasciata a Rai Sport dove alla domanda 'Cosa manca per vincer ...