Funivia, una dottoressa barese morta il giorno del quarantesimo compleanno. Ultimo messaggio: stiamo salendo. Deceduto anche il marito 45enne, di Bari NOMI DELLE VITTIME Morti anche due bambini nel disastro sulla linea Stresa-Mottarone. Inchiesta per omicidio colposo plurimo (Di lunedì 24 maggio 2021) La cabina della Funivia, precipitata per trecento metri a causa della rottura di un cavo. Inchiesta per omicidio colposo plurimo. La tragedia della Funivia Stresa-Mottarone ha causato ieri 14 Morti. Fra le VITTIME due pugliesi, entrambi nativi di Bari: compiva 40 anni Roberta Pistolato, dottoressa che in questo periodo nel piacentino era impegnata nelle vaccinazioni, eseguendole anche a domicilio. Ha inviato un messaggio poco prima del disastro: stiamo salendo con la Funivia. Poi nessun contatto: proprio per questo i familiari hanno dato un allarme. Il ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 24 maggio 2021) La cabina della, precipitata per trecento metri a causa della rottura di un cavo.per. La tragedia dellaha causato ieri 14. Fra ledue pugliesi, entrambi nativi di: compiva 40 anni Roberta Pistolato,che in questo periodo nel piacentino era impegnata nelle vaccinazioni, eseguendolea domicilio. Ha inviato unpoco prima delcon la. Poi nessun contatto: proprio per questo i familiari hanno dato un allarme. Il ...

