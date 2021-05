Funivia, sono morti 14 passeggeri su 15. Così si è schiantata la cabina: "Rottura del cavo traente", dettaglio inspiegabile (Di lunedì 24 maggio 2021) Lo schianto e la strage: la cabina della Funivia tra Stresa e Mottarone crolla a terra da uno dei punti più alti del tracciato, uccidendo 14 persone, a pochi metri dalla stazione d'arrivo. Un solo superstite tra i passeggeri a bordo: un bimbo di 5 anni, ricoverato in condizioni gravissime. E ora le autorità e l'Italia intera si interrogano su cosa ha provocato il disastro. L'ultima revisione dell'impianto era datata 2016, per una spesa di 4 milioni. Ma qualcosa non ha funzionato. Il cavo si è spezzato, nonostante siano ad altissima resistenza, e la cabina a 20 metri d'altezza inizia a correre velocissima all'indietro. Il sistema di sicurezza che dovrebbe bloccarne la corsa in attesa dei soccorsi non funziona e quando si arriva al pilone precedente il cavo scarrucola e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Lo schianto e la strage: ladellatra Stresa e Mottarone crolla a terra da uno dei punti più alti del tracciato, uccidendo 14 persone, a pochi metri dalla stazione d'arrivo. Un solo superstite tra ia bordo: un bimbo di 5 anni, ricoverato in condizioni gravissime. E ora le autorità e l'Italia intera si interrogano su cosa ha provocato il disastro. L'ultima revisione dell'impianto era datata 2016, per una spesa di 4 milioni. Ma qualcosa non ha funzionato. Ilsi è spezzato, nonostante siano ad altissima resistenza, e laa 20 metri d'altezza inizia a correre velocissima all'indietro. Il sistema di sicurezza che dovrebbe bloccarne la corsa in attesa dei soccorsi non funziona e quando si arriva al pilone precedente ilscarrucola e ...

