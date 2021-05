Funivia Mottarone | le cause del drammatico incidente

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 24 maggio 2021) Ledell’dellasul: la ricostruzione e i punti interrogativi ancora senza una risposta. Il tragicodellatra Stresa e ilha sconvolto l’Italia. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Mario Draghi hanno espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari delle vittime. Il bilancio è pesante. Quattordici persone hanno perso la vita. In tredici sono morte sul colpo, un bambino è morto in ospedale. C’è un solo sopravvissuto. Un bambino di cinque anni ricoverato in prognosi riservata. È ancora il momento del dolore, ma intanto si lavora per fare luce sulledell’dellache risale ...