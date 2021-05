Funivia Mottarone, la zia del bimbo sopravvissuto: "Da vedere come evolve situazione" (Di lunedì 24 maggio 2021) "Ho saputo cos'era successo dai messaggi di Whatsapp. Ho cominciato a ricevere tanti 'mi dispiace' e non capivo perché...". Così, fuori dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino , Aya Biran ,... Leggi su quotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) "Ho saputo cos'era successo dai messaggi di Whatsapp. Ho cominciato a ricevere tanti 'mi dispiace' e non capivo perché...". Così, fuori dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino , Aya Biran ,...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - LaNotiziaTweet : - pizzaandbeer_ : RT @MediasetTgcom24: La fune traente strappata e il blocco di sicurezza non entrato in funzione: le indagini sulle cause della tragedia del… -