Funivia caduta sul Mottarone, come sta il bambino ferito (Di lunedì 24 maggio 2021) Lotta tra la vita e la morte il bimbo di 5 anni, rimasto ferito nello schianto della Funivia del Mottarone. Nell'incidente sono morte 14 persone. Il piccolo ieri è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico per ridurre le fratture agli arti inferiori. Intubato e sedato, il piccolo è ricoverato in rianimazione all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La prognosi resta riservata. "Ho saputo cosa era successo dai messaggi di WhatsApp. Ho cominciato a ricevere tanti 'mi dispiace', e non capivo perché. Ho chiamato mio fratello che non mi ha risposto così come mia cognata, allora ho chiamato i contatti di WhatsApp dicendo che non avevo idea del perché mi mandassero quei messaggini…due ore dopo abbiamo ricevuto la conferma dai carabinieri e capito che mio nipote era vivo perché il suo nome non era ...

