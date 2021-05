Foto storiche dei 65 anni dell’Eurovision

Leggi su wired

(Di lunedì 24 maggio 2021) A poche ore dall’ultima edizione, in cui hanno trionfato i Måneskin, l’Eurovision Song Contest festeggia i suoi 65. Infatti era il 24 maggio 1956 quando venne organizzato per la prima volta il festival musicale internazionale a Lugano, in Svizzera. Da allora, il concorso è stato trasmesso ogni anno senza interruzioni, fatta eccezione per il 2020, quando è stato interrotto a causa della pandemia. L’Eurovision, infatti, oltre a essere uno dei programmi più longevi e anche fra gli eventi non sportivi più seguiti a livello mondiale, con ascolti che aumentano di anno in anno. L’Italia – avrete certamente notato – con Zitti e buoni è la vincitrice dell’ultima edizione organizzata all’Ahoy Arena di Rotterdam, e in totale può vantare tre vittorie. La prima risale al 1964 a Copenaghen, quando l’allora sedicenne Gigliola Cinquetti cantò la canzone Non ho l’età (per amarti), ...