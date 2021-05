Fiorentina, si lavora al rinnovo di Vlahovic: novità nel contratto (Di lunedì 24 maggio 2021) La Fiorentina pensa alla prossima stagione e lavora al rinnovo di Dusan Vlahovic per blindarlo. novità nel nuovo contratto dell’attaccante La Fiorentina guarda al futuro e alla prossima stagione, l’obbiettivo principale in primis è quello del rinnovo di contratto per l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, che in questa stagione è definitivamente esploso. Come riporta il Corriere dello Sport ci sarebbe una novità legata al nuovo contratto di Vlahovic con la Fiorentina: l’agente del calciatore e l’attaccante stesso non sarebbero intenzionati a inserire alcuna clausola di rescissione contrattuale. Arriverà il rinnovo con ogni probabilità, ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Lapensa alla prossima stagione ealdi Dusanper blindarlo.nel nuovodell’attaccante Laguarda al futuro e alla prossima stagione, l’obbiettivo principale in primis è quello deldiper l’attaccante serbo Dusan, che in questa stagione è definitivamente esploso. Come riporta il Corriere dello Sport ci sarebbe unalegata al nuovodicon la: l’agente del calciatore e l’attaccante stesso non sarebbero intenzionati a inserire alcuna clausola di rescissione contrattuale. Arriverà ilcon ogni probabilità, ma ...

