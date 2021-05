Fine maggio e il CALDO RECORD, a volte estate rovente da maggio (Di lunedì 24 maggio 2021) Il meteo d’estate quest’anno può aspettare e siamo ancora in attesa della prima vera vampata di calore della stagione, almeno con riferimento a tutta Italia. maggio ha avuto un andamento instabile e a tratti fresco, anche se il meteo più avverso e freddo ha riguardato l’Europa Centro-Settentrionale. CALDO esagerato, nel maggio 2009 lunga serie di RECORDL’estate partirà in ritardo? Difficile dirlo! Certo, va detto che, a parte quanto accaduto negli ultimi anni, spesso il clima era del tutto opposto in questo periodo. Intense fasi di CALDO estivo non sono infatti assolutamente una novità per la terza decade di maggio. Bisogna tornare indietro al 2009 per trovare una ondata di calore lunga ed ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 24 maggio 2021) Il meteo d’quest’anno può aspettare e siamo ancora in attesa della prima vera vampata di calore della stagione, almeno con riferimento a tutta Italia.ha avuto un andamento instabile e a tratti fresco, anche se il meteo più avverso e freddo ha riguardato l’Europa Centro-Settentrionale.esagerato, nel2009 lunga serie diL’partirà in ritardo? Difficile dirlo! Certo, va detto che, a parte quanto accaduto negli ultimi anni, spesso il clima era del tutto opposto in questo periodo. Intense fasi diestivo non sono infatti assolutamente una novità per la terza decade di. Bisogna tornare indietro al 2009 per trovare una ondata di calore lunga ed ...

