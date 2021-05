Finale Champions League | Manchester City-Chelsea | orario | tv | streaming | dove vederla in chiaro

(Di lunedì 24 maggio 2021): il giorno delladella2020-2021 è sempre più vicino. Sarà sabato 29 maggio, per la precisione, con calcio d’inizio alle 21 in quel dello stadio do Dragao di Oporto, che all’ultimo secondo ha sostituito – a causa della situazione sanitaria – l’Ataturk di Istanbul. Da una parte avremo i Citizens di Guardiola, giunti alla primadella loro storia ultra-centenaria, mentre dall’altra ecco materializzarsi i Blues di Tuchel, alla terza apparizione all’atto conclusivo (con una vittoria nel 2011-2012 ed un ko ai rigori nel 2007-2008). La Coppa “dalle grandi orecchie”, quindi, torna in Inghilterra, dopo che un anno fa era stata sollevata al cielo dal Bayern Monaco, in quel di Lisbona. IN TV – Ladi ...

Advertising

ZZiliani : PROMEMORIA. Senza il rigore-truffa regalato alla #Juventus da #Calvarese nel finale di #JuveInter (da 2-2 a 3-2), i… - OptaPaolo : 7 - Il Milan tornerà a giocare la Champions League dopo sette stagioni di assenza (ultima volta nel 2013/14, quando… - sechesi : Il disastro tecnico e caratteriale che si è visto in #NapoliVerona è secondo solo al danno progettuale che il Napol… - infoitsport : Psicodramma Gattuso e Napoli fuori dalla Champions a vantaggio della Juve, il Milan vince a Bergamo mentre la Roma… - infoitsport : Amarissimo Napoli, finale con sorpresa in zona Champions | Tony Damascelli -

Ultime Notizie dalla rete : Finale Champions

... che dopo la Coppa Italia conquistata mercoledì scorso nellacontro l'Atalanta nell'ultima ...il Napoli in volata e conquistando il quarto e ultimo posto utile per la qualificazione in...Ma la terza partecipazione consecutiva allaera già un risultato eccezionale, che la dice lunghissima su questa squadra e questo club. La classifica6,5 G. Donnarumma Dominante: in ...Manchester City-Chelsea: il giorno della finale della Champions League 2020-2021 è sempre più vicino. Sarà sabato 29 maggio, per la precisione, con calcio d'inizio alle 21 in quel dello stadio do Drag ...PALERMO (ITALPRESS) – Milan e Juventus in Champions, Napoli in Europa League, Roma in Conference League. Sono questi i verdetti di un’ultima giornata di serie A incredibile. A Bergamo i rossoneri si m ...