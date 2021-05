(Di lunedì 24 maggio 2021) Il conduttoresicontro il Covid e per lui arrivache farà felici tutti i fansè uno dei conduttori tv più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Filippo Bisciglia si vaccina: per lui anche un’importante conferma - #Filippo #Bisciglia #vaccina: #anche - eva3000eva : Gemma Galgani e Filippo Bisciglia si sono vaccinati - EuropeanEditore : Gemma Galgani e Filippo Bisciglia si sono vaccinati - zazoomblog : Filippo Bisciglia si è vaccinato a 43 anni: ecco perché - #Filippo #Bisciglia #vaccinato #anni:… - zazoomblog : Filippo Bisciglia si è vaccinato a 43 anni: ecco perché - #Filippo #Bisciglia #vaccinato #anni: -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Bisciglia

Al timone del programma ritroveremoe la location sarà sempre l'Is Morus Relais, in Sardegna: " Siamo un gruppo di lavoro consolidato da molti anni. È il tratto distintivo della ...ha annunciato via social di essersi sottoposto al vaccino anti - Covid. Il conduttore tv ha 43 anni.: il vaccino Tra i personaggi tv che si sono sottoposti al ...Il conduttore Filippo Bisciglia si vaccina contro il Covid e per lui arriva anche un'importante conferma che farà felici tutti i fans ...Filippo Bisciglia ha annunciato via social di essersi sottoposto al vaccino anti-Covid. Il conduttore tv ha 43 anni. Tra i personaggi tv che si sono sottoposti al vaccino anti-Covid vi è anche Filippo ...