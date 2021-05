Fiera, 15 linee e 2.000 vaccini al giorno. E per l’autunno si guarda al Matteo Rota (Di lunedì 24 maggio 2021) La struttura il 31 luglio verrà restituita alla sua originaria destinazione: è già stato avviato lo smantellamento dell’area ospedaliera. Stasi: «Aiuto cruciale nella lotta al Covid, spero che si pensi a una targa» Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 24 maggio 2021) La struttura il 31 luglio verrà restituita alla sua originaria destinazione: è già stato avviato lo smantellamento dell’area ospedaliera. Stasi: «Aiuto cruciale nella lotta al Covid, spero che si pensi a una targa»

Advertising

zazoomblog : Fiera 15 linee e 2.000 vaccini al giorno. E per l’autunno si guarda al Matteo Rota - #Fiera #linee #2.000 #vaccini… - webecodibergamo : I firmatari della convenzione, insieme all’Asst Papa Giovanni XXIII, sono le 9 organizzazioni aderenti a Imprese &… - bluto89 : alla vaccinazione con Pfizer. Dopo due mesi di attesa per l’arrivo delle dosi di vaccino, gestite come da indicazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiera linee Sessant'anni di merda d'artista Già nel 1956 aveva esposto quadri con sagome antropomorfe e impronte di oggetti alla '4a Fiera ... La galleria inaugura con la sua mostra 'Linee' e vi esporranno anche Dadamaino, Yves Klein, Heinz Mack, ...

Piero Manzoni, 60 anni di merda d'artista Già nel 1956 aveva esposto quadri con sagome antropomorfe e impronte di oggetti alla "4a Fiera ... La galleria inaugura con la sua mostra "Linee" e vi esporranno anche Dadamaino, Yves Klein, Heinz Mack, ...

Fiera, 15 linee e 2.000 vaccini al giorno. E per l'autunno si guarda al Matteo Rota L'Eco di Bergamo Montaruli protesta: “Assurda mancata ripartenza feste, fiere, feste patronali” Bari, 23 maggio 2021. La ripartenza delle manifestazioni fieristiche, feste, fiere, feste patronali e parrocchiali, eventi tradizionali tarda ad arrivare e questo non va giù a CasAmbulanti che tanto i ...

Padova, quattro nomi e quattro visioni per il futuro dell’Ateneo Dalla svolta tecnologica alla solidarietà, la sfida per il nuovo rettore. Quattro i nomi in lista per le elezioni che si terranno a metà giugno ...

Già nel 1956 aveva esposto quadri con sagome antropomorfe e impronte di oggetti alla '4a... La galleria inaugura con la sua mostra '' e vi esporranno anche Dadamaino, Yves Klein, Heinz Mack, ...Già nel 1956 aveva esposto quadri con sagome antropomorfe e impronte di oggetti alla "4a... La galleria inaugura con la sua mostra "" e vi esporranno anche Dadamaino, Yves Klein, Heinz Mack, ...Bari, 23 maggio 2021. La ripartenza delle manifestazioni fieristiche, feste, fiere, feste patronali e parrocchiali, eventi tradizionali tarda ad arrivare e questo non va giù a CasAmbulanti che tanto i ...Dalla svolta tecnologica alla solidarietà, la sfida per il nuovo rettore. Quattro i nomi in lista per le elezioni che si terranno a metà giugno ...