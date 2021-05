Farmaceutica veterinaria | Friulchem acquista sito produttivo in Francia da Virbac

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) –, società quotata su AIM Italia e attiva in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti nel settore dell’healthcare, ha stretto un accordo preliminare e vincolante per l’acquisto di un ramo d’azienda comprendente lo stabilimentodi prodotti finiti per l’industriaubicato a Magny-en-Vexin di proprietà della società francese, tra le principali multinazionali del settore veterinario e quotata alla borsa di Parigi. “L’accordo consoliderà il nostro rapporto ventennale con la società francese, e ci permetterà di affermarci come player di riferimento, leader in Europa per la lavorazione delle polveri contenenti antibiotici per il mercato veterinario”, ha commentato Disma Giovanni Mazzola, CEO di ...