Falkensteiner Hotel Kronplatz | la vacanza in montagna che tutti desideriamo

(Di lunedì 24 maggio 2021) Ce le siamo decisamente meritate quest’anno, le vacanze, e finalmente è arrivato il momento di prenotare. Stare all’aria aperta, senza caos e rilassarsi sono le parole d’ordine del momento, e per questo la montagna resta un posto senza eguali, e poi ci sono hotel che sembrano costruiti su misura dei nostri sogni che hanno pensato a tutto per le ferie perfette. È il caso del nuovissimo 5 stelle Falkensteiner Hotel Kronplatz di Riscone, a pochi passi dagli impianti di risalita del Plan de Corones, tra le Dolomiti Patrimonio Unesco, mecca dello sci in inverno e degli appassionati di outdoor d’estate. In occasione della riapertura ha lanciato l’offerta Open.Air: prevede early Spa Check in dalle 9 del giorno d’arrivo, in cui è inclusa anche la colazione, e Late SPA Check out fino alle 18 del giorno di partenza, in cui è previsto uno spuntino pomeridiano.