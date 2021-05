F1 | la Ferrari mostra i muscoli A Montecarlo il Cavallino è tornato Rampante Però la rottura di Leclerc…

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 maggio 2021) Laha archiviato un Gran Premio di Monaco dal bilancio paradossalmente agrodolce. Le aspettative erano elevate, tanto che pur senza dichiararlo apertamente si sperava di ottenere il primo podio stagionale. Obiettivo raggiunto, poiché Carlos Sainz ha concluso in seconda posizione. Eppure, c’è un po’ rammarico, perché le vetture di Maranello nella top-three avrebbero potuto tranquillamente essere due. Infatti, senza il ritiro di Charles Leclerc avvenuto prima ancora della partenza, si sarebbe potuto addirittura sognare di vincere. Il successo sarebbe stato davvero possibile? Possibile sì, probabile no. Ammettendo che il monegasco fosse riuscito a scattare dalla pole position, Max Verstappen avrebbe avuto l’opportunità di aspettare la sosta del poleman per poi spingere al massimo con pista libera. Apaga l’overcut, non l’undercut, come ...