F1, Helmut Marko: “Se la Mercedes è sotto pressione sbaglia, la Ferrari è tornata? Bene per il pubblico, ma per noi…” (Di lunedì 24 maggio 2021) La Red Bull esce da Montecarlo con il bottino pieno, anzi pienissimo. Max Verstappen vince il Gran Premio di Monaco e sale in vetta alla classifica generale, quindi il quarto posto (con grande rimonta) di Sergio Perez, garantisce punti pesanti per mettersi al comando anche della graduatoria dei costruttori. Helmut Marko, quindi, fa il punto della situazione dopo la quinta gara del Mondiale di Formula Uno 2021, analizzando la situazione della scuderia di Milton Keynes: “Abbiamo vissuto una gara snervante, ed è andata avanti così – spiega a Speedweek il consulente di Red Bull Motorsport – Non abbiamo avuto problemi e abbiamo gestito la situazione nel migliore dei modi per tutti i 78 giri. Sapevamo anche quali pneumatici avevano a disposizione i rivali, per cui sapevamo cosa fare e come muoverci. Sono contento per la vittoria di Max, non avevamo mai ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 maggio 2021) La Red Bull esce da Montecarlo con il bottino pieno, anzi pienissimo. Max Verstappen vince il Gran Premio di Monaco e sale in vetta alla classifica generale, quindi il quarto posto (con grande rimonta) di Sergio Perez, garantisce punti pesanti per mettersi al comando anche della graduatoria dei costruttori., quindi, fa il punto della situazione dopo la quinta gara del Mondiale di Formula Uno 2021, analizzando la situazione della scuderia di Milton Keynes: “Abbiamo vissuto una gara snervante, ed è andata avanti così – spiega a Speedweek il consulente di Red Bull Motorsport – Non abbiamo avuto problemi e abbiamo gestito la situazione nel migliore dei modi per tutti i 78 giri. Sapevamo anche quali pneumatici avevano a disposizione i rivali, per cui sapevamo cosa fare e come muoverci. Sono contento per la vittoria di Max, non avevamo mai ...

