Eurovision 2022, il direttore Rai1: “Lo immagino a Roma” (Di lunedì 24 maggio 2021) “Pensando ai Måneskin ed essendo Romano, immagino Roma come città alveo di questa manifestazione. Ma uno dei grandi privilegi della Rai è la cooperazione profonda che c’è con le diverse città italiane. Alla fine, in maniera rigorosa, dovremo scegliere l’impianto televisivo che possa inglobare al meglio la complessità di uno spettacolo come questo”. Lo dice, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, il direttore di Rai1, Stefano Coletta, a proposito dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest che, dopo la vittoria dei Maneskin, sarà ospitata dall’Italia e per la quale fioccano da ieri le autocandidature: da Torino a Sanremo, da Bologna a Pesaro, compresa naturalmente Milano. A proposito delle teorie secondo cui c’è chi, anche in Rai, considera l’organizzazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 maggio 2021) “Pensando ai Måneskin ed essendono,come città alveo di questa manifestazione. Ma uno dei grandi privilegi della Rai è la cooperazione profonda che c’è con le diverse città italiane. Alla fine, in maniera rigorosa, dovremo scegliere l’impianto televisivo che possa inglobare al meglio la complessità di uno spettacolo come questo”. Lo dice, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, ildi, Stefano Coletta, a proposito dell’edizionedell’Song Contest che, dopo la vittoria dei Maneskin, sarà ospitata dall’Italia e per la quale fioccano da ieri le autocandidature: da Torino a Sanremo, da Bologna a Pesaro, compresa naturalmente Milano. A proposito delle teorie secondo cui c’è chi, anche in Rai, considera l’organizzazione ...

Advertising

Urgant_Show : CIAO #EUROVISION 2022 NEL ITALIA ?? Giovanni Urganti era fiducioso della vittoria. - ItalyMFA : Fuori di testa.. per i @thisismaneskin! ??Congratulazioni per il trionfo all'@Eurovision 2021! Grandissimo risultato… - MarioManca : Nel 2022 l'Eurovision lo ospitiamo noi ???????????????????? #maneskin #Eurovision - sofisyrup : RT @rimbvaud: ELODIE YOU'VE LITERALLY BEEN TRAINING FOR THIS TI VOGLIAMO PIÙ GNOCCA CHE MAI OSPITE SUL PALCO DELL'EUROVISION 2022 A FARE UN… - calumsvalentjne : RT @_sm4rtass_: Mr Drago domani quando scoprirà che c’è da pagare l’Eurovision 2022 -