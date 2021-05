Eurovision 2021, la polemica su Damiano e il mito del rocker dal quale dobbiamo liberarci (Di lunedì 24 maggio 2021) Ci dicono rocker e la mente corre subito a quarant’anni fa, alle fotografie di artisti sfibrati, assidui frequentatori dello Studio 54, spesso ubriachi e strafatti, sovrani degli eccessi e di una vita che si consumava come una miccia che stava lì e lì per far esplodere l’ordigno. La cosa, per certi versi, è divertente, visto che, nel 2021, non facciamo che dire di andare avanti e di voler superare le etichette quando, in maniera spesso inconsapevole, siamo ancora legatissimi ai cliché di ieri, a quegli scompartimenti stagni che, per qualche strano motivo, ci fanno sentire al sicuro, come se il mondo fosse qualcosa di elementare, scomponibile e semplificabile. A dimostrarcelo è la polemica innescata poche ore dopo la finale dell’Eurovision Song Contest che ha riportato la vittoria all’Italia dopo 31 anni e che ha visto i Måneskin prima al centro delle lodi e poi al centro delle polemiche per colpa di un frame nel quale Damiano David avrebbe, in maniera «sospettosa», chinato la testa sul tavolino della postazione italiana dell’Ahoy di Rotterdam al momento dello spoglio dei voti convincendo, dapprima una giornalista di Paris Match, Mariana Gréinet, e poi diversi utenti di Twitter che il cantante, in realtà, stesse sniffando cocaina. Leggi su vanityfair (Di lunedì 24 maggio 2021) Ci dicono rocker e la mente corre subito a quarant’anni fa, alle fotografie di artisti sfibrati, assidui frequentatori dello Studio 54, spesso ubriachi e strafatti, sovrani degli eccessi e di una vita che si consumava come una miccia che stava lì e lì per far esplodere l’ordigno. La cosa, per certi versi, è divertente, visto che, nel 2021, non facciamo che dire di andare avanti e di voler superare le etichette quando, in maniera spesso inconsapevole, siamo ancora legatissimi ai cliché di ieri, a quegli scompartimenti stagni che, per qualche strano motivo, ci fanno sentire al sicuro, come se il mondo fosse qualcosa di elementare, scomponibile e semplificabile. A dimostrarcelo è la polemica innescata poche ore dopo la finale dell’Eurovision Song Contest che ha riportato la vittoria all’Italia dopo 31 anni e che ha visto i Måneskin prima al centro delle lodi e poi al centro delle polemiche per colpa di un frame nel quale Damiano David avrebbe, in maniera «sospettosa», chinato la testa sul tavolino della postazione italiana dell’Ahoy di Rotterdam al momento dello spoglio dei voti convincendo, dapprima una giornalista di Paris Match, Mariana Gréinet, e poi diversi utenti di Twitter che il cantante, in realtà, stesse sniffando cocaina.

