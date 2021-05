Eurovision 2021: “Damiano dei Maneskin si sottoporrà al test antidroga” (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo che la bufera lo ha travolto agli Eurovision 2021 Damiano David dei Maneskin ha fatto sapere che si sottoporrà al test antidroga. La vittoria dei Maneskin agli Eurovision 2021 è stata accompagnata da una grave accusa nei confronti di Damiano David, frontman della band. In un video circolato in rete si vede il cantante esultare per il punteggio ottenuto durante il Festival, ma qualcuno ha ipotizzato invece che stesse “sniffando cocaina” in diretta tv. Il cantante ha smentito l’accusa e ha affermato che si sottoporrà quanto prima al test antidroga, notizia confermata dalla stessa organizzazione del Festival. “La band ha fortemente smentito le ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo che la bufera lo ha travolto agliDavid deiha fatto sapere che sial. La vittoria deiagliè stata accompagnata da una grave accusa nei confronti diDavid, frontman della band. In un video circolato in rete si vede il cantante esultare per il punteggio ottenuto durante il Festival, ma qualcuno ha ipotizzato invece che stesse “sniffando cocaina” in diretta tv. Il cantante ha smentito l’accusa e ha affermato che siquanto prima al, notizia confermata dalla stessa organizzazione del Festival. “La band ha fortemente smentito le ...

Advertising

chetempochefa : ?? ROCK'N ROLL NEVER DIES ?? Vi aspettiamo tutti questa sera a #CTCF da @fabfazio dalle 20.00 su @RaiTre per festegg… - vascorossi : Evviva i Mäneskin ?????? Che conquistano l’edizione Eurovision 2021 Rock’n’roll will never die ???? #eurovision2021… - XFactor_Italia : I @thisismaneskin hanno conquistato anche il palco di @Eurovision 2021! ?? Siamo davvero super orgogliosi di voi rag… - PRaon98 : RT @anikeatable: Da ora in poi si citeranno Mondiali 2006 e Eurovision 2021 - dxlusvoni : RT @diamondayn: l'eurovision 2021 verrà ricordato a vita 'dopo 30 anni dall'ultima vittoria, l'Italia vinse l'eurovision 2021 con i Månesk… -