Eurovision 2021, Amadeus difende i Maneskin e accusa la Francia: le sue parole (Di lunedì 24 maggio 2021) Inutile ripetere quanto già sappiamo: il cielo di Rotterdam è diventato blu dopo la vittoria clamorosa dei Maneskin all’Eurovision 2021 e ha fatto saltare di gioia il conduttore del Festival di Sanremo 2021, Amadeus. Una vittoria, quella di sabato dei Maneskin, che ha aspettato per più di 30 anni e che adesso fa sognare l’Italia intera, perché l’anno prossimo gli Eurovision si terranno proprio nel nostro Paese! Come dicevamo, Amadeus, che ha premiato i Maneskin lo scorso marzo con il leone rampante di Sanremo 2021, non ha potuto non festeggiare questa vittoria. Perché, in fondo, questa è una vittoria un po’ sua. Raggiunto da Fanpage, Amadeus ha raccontato di come abbia seguito il programma degli ... Leggi su trashblog (Di lunedì 24 maggio 2021) Inutile ripetere quanto già sappiamo: il cielo di Rotterdam è diventato blu dopo la vittoria clamorosa deiall’e ha fatto saltare di gioia il conduttore del Festival di Sanremo. Una vittoria, quella di sabato dei, che ha aspettato per più di 30 anni e che adesso fa sognare l’Italia intera, perché l’anno prossimo glisi terranno proprio nel nostro Paese! Come dicevamo,, che ha premiato ilo scorso marzo con il leone rampante di Sanremo, non ha potuto non festeggiare questa vittoria. Perché, in fondo, questa è una vittoria un po’ sua. Raggiunto da Fanpage,ha raccontato di come abbia seguito il programma degli ...

Advertising

chetempochefa : ?? ROCK'N ROLL NEVER DIES ?? Vi aspettiamo tutti questa sera a #CTCF da @fabfazio dalle 20.00 su @RaiTre per festegg… - vascorossi : Evviva i Mäneskin ?????? Che conquistano l’edizione Eurovision 2021 Rock’n’roll will never die ???? #eurovision2021… - XFactor_Italia : I @thisismaneskin hanno conquistato anche il palco di @Eurovision 2021! ?? Siamo davvero super orgogliosi di voi rag… - porcocrono : RT @anikeatable: Da ora in poi si citeranno Mondiali 2006 e Eurovision 2021 - CarmelaFedele6 : RT @repubblica: Eurovision, Manuel Agnelli e i 'suoi' Maneskin: 'Sono rock, non quattro bambolotti' -