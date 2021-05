Europa League 2021/2022, le date della prossima edizione: dai preliminari alla finale (Di lunedì 24 maggio 2021) Dai preliminari a partire dal 5 agosto alla finale in programma il 18 maggio 2022. Ecco il calendario dell’Europa League 2021-2022, che vedrà al via per l’Italia Napoli e Lazio. Qualificazioni 5 e 12 agosto 2021: terzo turno di qualificazione 19 e 26 agosto 2021: spareggi Fase a gironi 16 settembre 2021: prima giornata 30 settembre 2021: seconda giornata 21 ottobre 2021: terza giornata 4 novembre 2021: quarta giornata 25 novembre 2021: quinta giornata 9 dicembre 2021: sesta giornata Fase a eliminazione diretta 17 e 24 febbraio 2022: spareggi fase a eliminazione diretta 10 e 17 marzo ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 maggio 2021) Daia partire dal 5 agostoin programma il 18 maggio. Ecco il calendario dell’, che vedrà al via per l’Italia Napoli e Lazio. Qualificazioni 5 e 12 agosto: terzo turno di qualificazione 19 e 26 agosto: spareggi Fase a gironi 16 settembre: prima giornata 30 settembre: seconda giornata 21 ottobre: terza giornata 4 novembre: quarta giornata 25 novembre: quinta giornata 9 dicembre: sesta giornata Fase a eliminazione diretta 17 e 24 febbraio: spareggi fase a eliminazione diretta 10 e 17 marzo ...

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio al Picco. Nella ripresa rimontiamo con i gol di El Shaarawy e Mkhitaryan ?? Con questo punto chiud… - GoalItalia : Champions: Inter, Milan, Atalanta e Juventus ? Europa League: Napoli e Lazio ? Conference League: Roma ? Tutti i v… - repubblica : ?? Serie A, i verdetti: Milan secondo, rossoneri in Champions con la Juve. Solo pari per il Napoli, sara' Europa Lea… - Radio24_news : La #Champions - oltre che di #Inter e #Atalanta - è del #Milan e della #Juventus, al #Napoli il purgatorio dell'… - MercoglianoTB : Tutto Juve: 'L'onestà ripaga sempre'. Juve in Champions League, Napoli in Europa League. -