Eruzione vulcano Nyiragongo | l' allarme dell' Unicef | 170 bambini dispersi

Pontifex_it : Preghiamo anche per le popolazioni della città di Goma nella repubblica democratica del Congo, costretti a fuggire… - Agenzia_Ansa : Il governo della Repubblica democratica del Congo ha ordinato l'evacuazione della città di Goma dopo l'eruzione del… - RaiNews : Il vulcano #Nyiragongo , uno dei più pericolosi del mondo, è esploso a pochi chilometri da Goma, capitale del Nord… - radio3mondo : Migliaia di persone che hanno lasciato la città di Goma, in #RDC, a causa dell'eruzione del vulcano Nyiragongo - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Congo, eruzione vulcano Nyiragongo: 170 bambini dispersi -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione vulcano

Oltre 170 bambini risultano dispersi mentre altri 150 sono stati separati dalle famiglie in seguito all'eruzione del vulcano Nyiragongo nell'est del Congo. E' la denuncia dell'Unicef, scrive la Bbc online. L'organizzazione ha poi aggiunto che saranno istituiti centri per aiutare i minori non accompagnati. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha riferito che più di 150 bambini sono stati separati dalle loro famiglie e si teme che oltre 170 bambini risultino dispersi in seguito all'eruzione.