Eleonora Daniele battezza la figlia | Mara Venier madrina | guarda le

(Di lunedì 24 maggio 2021) Per il battesimo di suaCarlotta ,non poteva chiedere di più. La giornata primaverile era calda e assolata, e sulla terrazza panoramica in centro a Roma il clima era dei più ...

Per il battesimo di sua figlia Carlotta ,non poteva chiedere di più. La giornata primaverile era calda e assolata, e sulla terrazza panoramica in centro a Roma il clima era dei più festosi. Mara Venier , madrina della ...battezza la figlia Carlotta . Come rivelato da tempo, la madrina della bimba è Mara Venier . La cerimonia avrebbe dovuto tenersi lo scorso autunno, ma la situazione sanitaria in ...La conduttrice emozionata alla cerimonia insieme al marito Nicola; Poi un pranzo all'aperto nella suggestiva Terrazza Borromini a Roma; Eleonora Daniele battezza la figlia Carlott ...Storie Italiane, Eleonora Daniele provata per la tragedia della funivia: "Ci fermiamo tutti a riflettere" Non poteva non aprirsi con il drammatico ...