E se i nuovi fashion influencer fossero i cani?

(Di lunedì 24 maggio 2021) Ciò che era nato come un trend innocente si sta trasformando in un vero e proprio fenomeno. Perché sono ormai lontani i tempi in cui si vestiva fido con un divertente cappottino per poi condividerne semplicemente la foto con parenti e amici. Ora barboncini, levrieri, bassotti &co. hanno account personali con centinaia di migliaia di followers (a volte addirittura milioni) e schiere di fan che non si perdono un loro post. Ma non solo: gli abiti che indossano, infatti, non provengono più dal negozio di animali dietro l’angolo ma sono look studiatissimi e griffati. Ispirati ai trend visti in passerella e agli street style più cool e ricercati, potrebbero tranquillamente venire pubblicati sulle riviste patinate. Perché di si tratta di moda vera, anche se indossata da modelli atipici: Boobie Billie, per esempio, è stata tra le prime ad indossare occhiali da sole minuscoli abbinati a microbag stile Jacquemus mentre Tika the Iggy ha sfoggiato l’abito con le fragole di Lirika Matoshi che è stato virale nel 2020.