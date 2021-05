Dott Stefano Montanari | Prova a dare una spiegazione allo strano magnetismo nel braccio dei vaccinati

Leggi su cityroma

(Di lunedì 24 maggio 2021) Leggimi l’articolo Si chiama magneto genetica ed è la nuova frontiera per curare le malattie. Una tecnica biologica che prevede l’uso di campi magnetici per controllare a distanza l’attività cellulare. Secondo gli studi della New nanodiagnostics all’interno dei vaccini anti covid sarebbero presenti questi lunghi cristalli aghiformi ricchi di ferro. Utilizzando i magneti si potrebbero controllare le cellule che contengono questi cristalli. Ecco perché, come si può vedere da questo video, nel punto di inoculazione del vaccino, un piccolo magnete si attacca facilmente. L'articolo proviene da City Roma News.