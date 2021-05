Domenica Live e Barbara D'Urso volano: ascolti, ecco lo share che fa impazzire Cologno Monzese (Di lunedì 24 maggio 2021) Il successo è dietro l'angolo. La d'Urso con Domenica Live colleziona un altro record stagionale della sua trasmissione con il 17% e picchi del 23% in una Domenica di maggio, calda, e con la gente pronta alle prime gite fuori città (dopo mesi di chiusura). Eppure la Domenica targata Canale5 continua la sua corsa verso uno share stellare che fa impazzire i piani alti di Cologno Monezese. Si tratta delle ultime puntate di questa stagione televisiva, prima della ripartenza di settembre. E gli ascolti sorridono alla regina di Cologno. Ma se da una parte la d'Urso risolleva gli ascolti della fascia Domenicale, dati alla mano, Canale5 deve leccarsi le ferite. Infatti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Il successo è dietro l'angolo. La d'concolleziona un altro record stagionale della sua trasmissione con il 17% e picchi del 23% in unadi maggio, calda, e con la gente pronta alle prime gite fuori città (dopo mesi di chiusura). Eppure latargata Canale5 continua la sua corsa verso unostellare che fai piani alti diMonezese. Si tratta delle ultime puntate di questa stagione televisiva, prima della ripartenza di settembre. E glisorridono alla regina di. Ma se da una parte la d'risolleva glidella fasciale, dati alla mano, Canale5 deve leccarsi le ferite. Infatti, ...

Advertising

carmelitadurso : GRAZIE per averci regalato un nuovo RECORD d’ascolti a fine stagione di Domenica Live!! 16.6% e 17.2% di share con… - chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi @MaxGazze live con il nuovo singolo ‘Considerando’, contenuto nell’album ‘La matema… - carmelitadurso : Buongiorno!! E anche ieri un altro grande risultato per Domenica Live con picchi superiori al 16% di share e di olt… - 95_addicted : RT @carmelitadurso: GRAZIE per averci regalato un nuovo RECORD d’ascolti a fine stagione di Domenica Live!! 16.6% e 17.2% di share con picc… - ileanariparbel6 : RT @carmelitadurso: GRAZIE per averci regalato un nuovo RECORD d’ascolti a fine stagione di Domenica Live!! 16.6% e 17.2% di share con picc… -