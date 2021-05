Domenica In, Jasmine Carrisi a papà Albano: “Non ti allargare”, Mara Venier, in imbarazzo, non sa che dire (Di lunedì 24 maggio 2021) Ieri ospiti da Mara Venie a Domenica In sono andati Albano e la figlia Jasmine che il cantante di Cellino San Marco ha avuto dalla sua compagna Loredana Lecciso. Jasmine, ormai 19enne non è l’unica figlia della coppia perché dalla loro unione, mai formalizzata nonostante l’estate scorsa in due erano in odore di matrimonio, coppia a tutt’oggi solida, è nato anche un altro figlio, Bido. L’intervista che Mara Venier ha fatto a Jasmine e ad Albano Mara Venier è molto amica di Albano così come lo è di Romina Power mentre da lei per farsi intervistare non è mai andata Loredana Lecciso che è ospite, molto spesso, nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 o a Domenica ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) Ieri ospiti daVenie aIn sono andatie la figliache il cantante di Cellino San Marco ha avuto dalla sua compagna Loredana Lecciso., ormai 19enne non è l’unica figlia della coppia perché dalla loro unione, mai formalizzata nonostante l’estate scorsa in due erano in odore di matrimonio, coppia a tutt’oggi solida, è nato anche un altro figlio, Bido. L’intervista cheha fatto ae adè molto amica dicosì come lo è di Romina Power mentre da lei per farsi intervistare non è mai andata Loredana Lecciso che è ospite, molto spesso, nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 o a...

