Dog sitter o colf, chi si occupa in casa degli animali domestici? (Di lunedì 24 maggio 2021) Cani, gatti e più generali animali domestici: sempre più spesso le famiglie hanno bisogno di trovare una persona che se ne occupi in loro assenza, anche in previsione della programmazione delle vacanze estive. A chi rivolgersi quindi? Non tutti sono a conoscenza del fatto che il tema dell’assistenza agli animali domestici è affrontato nel Contratto Collettivo Nazionale che regola il lavoro domestico. Nel Ccnl sono, infatti, contemplate ben due figure diverse a cui è attribuita questa mansione. La prima è quella dell’assistente agli animali domestici tout court, ovvero il lavoratore abitualmente definito ‘pet sitter’ nelle sue varie declinazioni, a cominciare da quelle più comuni di dog sitter o cat sitter. Dal punto di vista ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 24 maggio 2021) Cani, gatti e più generali: sempre più spesso le famiglie hanno bisogno di trovare una persona che se ne occupi in loro assenza, anche in previsione della programmazione delle vacanze estive. A chi rivolgersi quindi? Non tutti sono a conoscenza del fatto che il tema dell’assistenza agliè affrontato nel Contratto Collettivo Nazionale che regola il lavoro domestico. Nel Ccnl sono, infatti, contemplate ben due figure diverse a cui è attribuita questa mansione. La prima è quella dell’assistente aglitout court, ovvero il lavoratore abitualmente definito ‘pet’ nelle sue varie declinazioni, a cominciare da quelle più comuni di dogo cat. Dal punto di vista ...

Advertising

SulPanaro : Al museo con il cane? Ora si può, affidandolo a un dog sitter - Simosamo_ : Il mio coinquilino mi ha lasciato il cane a cui fa il dog sitter a casa, e io ho capito che non potrò mai avere can… - giuliamangano1 : Steven del mio cuore, fatti amica la Ferragni e la prossima stagione potremmo permetterci Messi, Mbappè, Neymar e l… - Juliet_GV : @daenayss non chiedo tanto, basta essere la loro donna delle pulizie o la dog sitter... non serve nemmeno un pagame… - DracarysInferno : @Bright_Star06 Un po' tanto. Comunque nel caso sarei disposta a dargli pure da dog sitter o colf. -

Ultime Notizie dalla rete : Dog sitter "Con i cani sul bus non si sale" Dogsitter accoltellato al braccio NAPOLI. Tre cani accompagnati da un dog sitter che stavano per salire su un pullman, un anziano con un coltello in tasca, pochi testimoni inorriditi. La lite è scoppiata in piazza Cavour quando un 75enne di Capodichino, molto energico a ...

Al museo con il cane? Ora si può, affidandolo a un dog sitter ... potranno conciliarsi grazie al servizio di dog - sitting Dogs & Museum, ideato da Bauadvisor, che consente ai proprietari di cani di godersi la visita, affidando nel frattempo a un dog - sitter la ...

Al museo con il cane? Ora si può, affidandolo a un dog sitter SulPanaro Dog sitter o colf, chi si occupa in casa degli animali domestici? Cani, gatti e più generali animali domestici: sempre più spesso le famiglie hanno bisogno di trovare una persona che se ne occupi in loro assenza, anche in previsione della ...

Rissa tra un anziano ed un giovane dog-sitter, denunciati dalla Guardia di Finanza Una discussione e poi una lite che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi. Il tutto tra un giovane dog-sitter con due cani ed un 74enne che non voleva salisse su di un pullman con gli animal ...

NAPOLI. Tre cani accompagnati da unche stavano per salire su un pullman, un anziano con un coltello in tasca, pochi testimoni inorriditi. La lite è scoppiata in piazza Cavour quando un 75enne di Capodichino, molto energico a ...... potranno conciliarsi grazie al servizio di- sitting Dogs & Museum, ideato da Bauadvisor, che consente ai proprietari di cani di godersi la visita, affidando nel frattempo a unla ...Cani, gatti e più generali animali domestici: sempre più spesso le famiglie hanno bisogno di trovare una persona che se ne occupi in loro assenza, anche in previsione della ...Una discussione e poi una lite che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi. Il tutto tra un giovane dog-sitter con due cani ed un 74enne che non voleva salisse su di un pullman con gli animal ...