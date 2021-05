Diversità culturale: il filo che tesse la cultura (Di lunedì 24 maggio 2021) Metropolitan Magazine presenta la sua seconda rivista digitale periodica. Questa volta dedicata alla Diversità culturale. Ancora una volta, scegliamo la parola e l’immagine per raccontare una verità, per rappresentare la realtà e, in qualche modo, per provare a migliorarla. Il primo modo per cambiare le cose è chiamarle con il loro nome. Il giornalismo non è soltanto una voce, ma un coro. È per questo che la scrittura diventa una lente di ingrandimento per analizzare e riflettere le dinamiche che ci riguardano, inevitabilmente. Il 21 maggio è stata la Giornata mondiale della Diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Ogni redazione del nostro giornale ha dedicato approfondimenti su questo tema, attraversando per tutto il mese le ombre e le luci di questo fenomeno. Una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Metropolitan Magazine presenta la sua seconda rivista digitale periodica. Questa volta dedicata alla. Ancora una volta, scegliamo la parola e l’immagine per raccontare una verità, per rappresentare la realtà e, in qualche modo, per provare a migliorarla. Il primo modo per cambiare le cose è chiamarle con il loro nome. Il giornalismo non è soltanto una voce, ma un coro. È per questo che la scrittura diventa una lente di ingrandimento per analizzare e riflettere le dinamiche che ci riguardano, inevitabilmente. Il 21 maggio è stata la Giornata mondiale dellaper il dialogo e lo sviluppo. Ogni redazione del nostro giornale ha dedicato approfondimenti su questo tema, attraversando per tutto il mese le ombre e le luci di questo fenomeno. Una ...

Advertising

MedicalTosco : RT @msdsalute: 21 Maggio, Giornata Mondiale della Diversità Culturale. Per ricordarci ancora una volta che è il dialogo fra differenti cult… - Falbo_F : Oggi si celebra la Giornata Mondiale ?? per la diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo! Per continuare ad imp… - SerFiss : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #21maggio si celebra la 'Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo'.Pro… - sivasgelder : RT @ErasmusPlusInd: Oggi celebriamo la giornata mondiale per la diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo #CulturalDiversity - LiaciLuca : RT @CScosse: “La #diversità culturale stimola la #creatività” -Irina Bokova,direttore dell’Unesco Oggi, #21maggio è la #GiornataMondialeDe… -