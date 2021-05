DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: stravolto il tappone alpino, partenza posticipata (Di lunedì 24 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 10.50 UFFICIALE: la tappa prenderà il via alle 11.20. 10.47 La nuova altimetria di tappa: #Giro – New stage. Passo Giau will be Cima Coppi pic.twitter.com/FT7yDginXB — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) May 24, 2021 10.44 La frazione dovrebbe scattare alle 11.30. 10.41 Ovviamente, visto che le operazioni al foglio firma sono iniziate più tardi, scatterà in ritardo la frazione odierna. 10.38 Vista la cancellazione del Passo Pordoi, il Passo Giau diventa la nuova Cima Coppi, vetta più alta del Giro, con i suoi 2233 metri di altitudine. 10.35 Parla Cristian Salvato il rappresentante dei corridori: “La tappa vogliamo farla, onorare la corsa. Le condizioni non sono buone, ieri si ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL10.50 UFFICIALE: la tappa prenderà il via alle 11.20. 10.47 La nuova altimetria di tappa: #– New stage. Passo Giau will be Cima Coppi pic.twitter.com/FT7yDginXB — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) May 24,10.44 La frazione dovrebbe scattare alle 11.30. 10.41 Ovviamente, visto che le operazioni al foglio firma sono iniziate più tardi, scatterà in ritardo la frazione odierna. 10.38 Vista la cancellazione del Passo Pordoi, il Passo Giau diventa la nuova Cima Coppi, vetta più alta del, con i suoi 2233 metri di altitudine. 10.35 Parla Cristian Salvato il rappresentante dei corridori: “La tappa vogliamo farla, onorare la corsa. Le condizioni non sono buone, ieri si ...

