DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: discesa ghiacciata, i corridori non vogliono gareggiare sul Fedaia (Di lunedì 24 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 10.04 Tuttobiciweb riporta che è in atto uno scontro tra rappresentanti dei corridori e gli organizzatori. I corridori ritengono che la discesa del Fedaia sia pericolosa a causa del ghiaccio e chiedono che venga modificata la tappa. RCS, per il momento, tiene duro. Sarà un braccio di ferro. 9.55 Una veduta delle Dolomiti con il sole. Peccato che oggi i corridori troveranno ben altro clima… Da Sacile, detta anche la Piccola Venezia, a Cortina, la perla più preziosa delle Dolomiti. 212 km, 5700 metri di disLIVEllo, 4 GPM di 1^ cat tra cui la Cima Coppi. Powered by @ENIT italia #Giro pic.twitter.com/7iXFBtXhHb — ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL10.04 Tuttobiciweb riporta che è in atto uno scontro tra rappresentanti deie gli organizzatori. Iritengono che ladelsia pericolosa a causa del ghiaccio e chiedono che venga modificata la tappa. RCS, per il momento, tiene duro. Sarà un braccio di ferro. 9.55 Una veduta delle Dolomiti con il sole. Peccato che oggi itroveranno ben altro clima… Da Sacile, detta anche la Piccola Venezia, a Cortina, la perla più preziosa delle Dolomiti. 212 km, 5700 metri di disllo, 4 GPM di 1^ cat tra cui la Cima Coppi. Powered by @ENIT italia #pic.twitter.com/7iXFBtXhHb — ...

Advertising

colpodiscienza : RT @mediainaf: Pronti per la #SuperLuna? ? Appuntamento mercoledì 26 maggio a partire dalle 21:30 con la #diretta in streaming dalle sedi… - edabel0 : @bissolo_greta Allora da quello che ho letto in giro Aka in una diretta ieri sera ha detto una cosa tipo: 'stavo ur… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: neve in arrivo sul Giau. Nibali: “Non mi ritiro”. E la moglie lo difende - #d’… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 Sacile-Cortina d’Ampezzo LIVE: il tappone dolomitico con il Passo Giau! - #DIRETTA #d’I… - SorgentePas002 : giro d'Italia dal 8 - 30 mag. alle 12 su canale58 Tv decoder digitale -