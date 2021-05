DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: cambiata la tappa. Addio Fedaia e Pordoi, si fa il Passo Giau (Di lunedì 24 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 10.33 La frazione odierna quindi terminerà molto in anticipo rispetto all’orario previsto. 10.31 Damiano Caruso: “Sarà più corta, ma affrontata con più aggressività. Lo spettacolo ci sarà sicuramente. Andremo all’attacco, a tutta anche sul Passo Giau. Siamo abituati a prendere dei rischi, lo faremo anche oggi”. 10.28 In pratica la tappa è stata ridotta da 212 a 155 km. Si farà la Crosetta, ma da Agordo la musica cambia: niente Fedaia, niente Pordoi. Ci si dirigerà DIRETTAmente verso il Passo Giau, del quale si affronterà anche la discesa verso Cortina d’Ampezzo. Oggi, a nostro avviso, ha perso il ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL10.33 La frazione odierna quindi terminerà molto in anticipo rispetto all’orario previsto. 10.31 Damiano Caruso: “Sarà più corta, ma affrontata con più aggressività. Lo spettacolo ci sarà sicuramente. Andremo all’attacco, a tutta anche sul. Siamo abituati a prendere dei rischi, lo faremo anche oggi”. 10.28 In pratica laè stata ridotta da 212 a 155 km. Si farà la Crosetta, ma da Agordo la musica cambia: niente, niente. Ci si dirigeràmente verso il, del quale si affronterà anche la discesa verso Cortina d’Ampezzo. Oggi, a nostro avviso, ha perso il ...

Advertising

infoitsport : DIRETTA Giro d'Italia 2021 LIVE: Ciccone scala la classifica, out Buchmann. Tappa a Campenaerts - colpodiscienza : RT @mediainaf: Pronti per la #SuperLuna? ? Appuntamento mercoledì 26 maggio a partire dalle 21:30 con la #diretta in streaming dalle sedi… - edabel0 : @bissolo_greta Allora da quello che ho letto in giro Aka in una diretta ieri sera ha detto una cosa tipo: 'stavo ur… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: neve in arrivo sul Giau. Nibali: “Non mi ritiro”. E la moglie lo difende - #d’… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 Sacile-Cortina d’Ampezzo LIVE: il tappone dolomitico con il Passo Giau! - #DIRETTA #d’I… -