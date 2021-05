Diario della riapertura. 9) Alla Rai di Torino Bollani e Jarvi suonano con i piedi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 24 maggio 2021), Orchestra Sinfonica NazionaleRai: è stata dura. Un’intera stagione solo in diretta su Radio3 e in live streaming sul portale di Rai Cultura, pur con molti concerti anche in tv su Rai5. Ma dal 6 maggio finalmente si è voltato pagina: concerti in presenza fino al 1° luglio nell’Auditorium Toscanini di Via Rossini, 200 persone in tutto, distanziate, igienizzate, termometrate e mascherate. Dal 9 aprile (e senza ancora la speranza di riaprire al pubblico) un cartellone di grandi nomi: Fabio Luisi, Daniele Gatti, Ottavio Dantone, John Axelrod, Michele Mariotti, Giovanni Sollima, Renaud Capuçon, Alexander Malofeev, Pablo Ferrández, Anna Caterina Antonacci. E poi l’imminente, inaspettata incursione nel mondo del rock e del pop: “Rai Orchestra Pops” (cfr. gli americani “Boston Pops”), un denso e originale programma con musiche di Frank Zappa, ...