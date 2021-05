Dialogo tra Marta Cartabia e Maria Falcone | 29 anni dopo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 maggio 2021). Credo che questo sia importantissimo, perché i punti fondamentali su cui bisogna colpire la mafia sono la privazione della libertà e delle ricchezze. Il problema più grosso per loro è il carcere. La storia ci ricorda che Giove Paolo sono stati uccisi principalmente per questo. La sentenza della Cassazione che confermava le condanne del maxiprocesso fu la condanna a morte per Giove per Paolo. Il carcere duro è importante per combattere la mafia, perché toglie ai boss il dominio sul territorio e la possibilità di continuare a mandare ordini; e l’altro punto debole è la ricchezza. Colpire le mafie nella ricchezza significa dare il colpo finale. Certamente tutta la legislazione che riguarda l’espropriazione dei beni alla mafia è stata fondamentale in questi. Forse è andata meglio per i beni non ...